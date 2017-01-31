Футбол: сегодня в Оше "Дордой" сыграет с туркменским "Балканом"

Сегодня, 31 января, бишкекский "Дордой" примет команду "Балкан" из Туркменистана в рамках квалификации Кубка АФК.

Матч начнется в 14.00 и пройдет на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, по словам тренера "Дордоя" Мурата Джумакеева, команда только вернулась с учебно-тренировочных сборов и будет добиваться положительного результата. "Настрой у ребят хороший. Все ждут с нетерпением игры", - сказал он.

В свою очередь главный тренер "Балкана" Аманмурат Мередов отметил, что у его подопечных также "настрой боевой" и к игре предельно готовы. "Информации по футбольному клубу "Дордой" мы нашли совсем немного. Мы играли против него, но это было в 2009 году на турнире в городе Кант. Хочется достойно сыграть, чтобы в ответной игре не усложнять себе задачу", - сказал он.

Отметим, что ответная игра состоится 7 февраля в городе Балканабад. Победитель этой пары поборется за путевку в групповой раунд Кубка АФК с победителем матча "Хосилот" (Таджикистан) и "Шахин Асмаи" (Афганистан).