Осужденный отомстил надзирателю поджогом. Ущерб - около 3 тысяч тюков сена

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Родион Решетов

Осужденный отомстил надзирателю поджогом. Задержанный поджигатель Ж. Асылбек ранее отбывал наказание в СИЗО № 23 г. Каракол, где также работал пострадавший С. Максат. Между ними сложились неприязненные отношения и заключенный затаил обиду на сотрудника следственного изолятора.

Выйдя на свободу, Ж. Асылбек решил проникнуть во двор к С. Максату и совершил поджог сена в количестве 2500 тюков. Пламя перекинулось и к соседу, где сгорело еще 300 тюков.

По сообщению правоохранительных органов, 8 января, примерно в 20.00 часов в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области поступил звонок от жителя села Качыбек о пожаре.

Силами противопожарной службы и сотрудников милиции огонь был локализован. В ходе осмотра места происшествия экспертами было установлено, что возгорание произошло путем поджога. По данным фактам следственным отделением ОВД Ак-Суйского района было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК КР ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Материальный ущерб в общем составил 280 тысяч сомов.

Накануне оперативникам удалось установить лицо, которое могло быть причастно к поджогу. Ранее судимый за кражу 30-летний житель села Качыбек Ж. Асылбек, под неопровержимыми уликами сознался в поджоге. В данный момент ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

URL: http://www.vb.kg/354591
Теги:
Иссык-Кульская область, поджог, конфликт, СИЗО
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