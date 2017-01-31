В Год нравственности, воспитания и культуры пройдут более 20 мероприятий

В правительстве обсужден план мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры. Под председательством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова сегодня, 31 января, состоялось заседание организационного комитета.

Глава правительства отметил, что необходимо выработать эффективную систему по развитию талантов подрастающего поколения, включающую в себя современную образовательную, молодежную, демографическую, культурную и религиозную политики. Он подчеркнул важность популяризации идей о надлежащих правилах поведения, повышении правовой культуры, взаимоуважения и гражданской солидарности.

Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков представил проект плана мероприятий по проведению Года нравственности, воспитания и культуры, включающего в себя более 20 мероприятий. Как он отметил, в его реализации будут задействованы практически все министерства и ведомства, представители различных сфер. По отдельным мероприятиям будут разрабатываться долгосрочные планы.

Премьер-министр поручил доработать План мероприятий с учетом всех высказанных предложений, конкретно определив источники финансирования. Соответствующим государственным органам поручено произвести инвентаризацию законодательной базы и по мере необходимости внести предложения по внесению изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.