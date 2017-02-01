А вы записались на прием к мэру?

В столичном муниципалитете работает "Единое окно". Здесь все желающие могут оставить свои письма и обращения, а также записаться на личный прием к мэру города Бишкек. Единое окно работает по будням с 8.30 до 17.30 по адресу: проспект Чуй, № 166 (1-й этаж, с правой стороны фойе).

Прием писем от граждан осуществляет Зейнепбюбю Имирова по тел. (0312) 61-34-71. Записаться на личный прием к мэру возможно через Аиду Калдыбаеву, тел. (0312) 61-07-05.

Также желающие горожане могут записаться на личный прием и к вице-мэрам города Бишкек. На личный прием к первому вице-мэру по вопросам экономики Зарлыкову Э. З. можно записаться по номеру (0312) 62-58-26.

К вице-мэру, курирующему работу транспорта, регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты, разметки), лифтового хозяйства Милицкому Г.А., а также к вице-мэру по вопросам социальной сферы Рыскуловой А.М. запись осуществляется по номеру (0312) 61-36-80.

К вице-мэру по вопросам строительства и архитектуры Дюшембиеву Б.О. записаться на личный прием можно по номеру (0312) 61-07-33.

Мэрия города Бишкек модернизировала службу оперативного реагирования и теперь вы можете звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554-182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.