Избитой в Анталье до полусмерти Малике сделали вторую операцию

22-летней гражданке Кыргызстана Малике Ноотиевой провели вторую операцию в клинике Антальи. Об этом сообщили представители кыргызской диаспоры в Турции.

По их данным, ее прооперировали вчера, 30 января. В поврежденные костные участки головы вставили искусственную кость. Сейчас девушка нуждается в особом уходе. Рядом с ней находится ее мать Адила Жолдошева.

"Ее необходимо кормить каждый час. Сейчас рядом находится ее мать, но ей нужна помощь", - написала соотечественница Махабат Аксой.

Она обратилась к другим землякам в Анталье и попросила помочь матери и периодически заменять ее в больнице.

Напомним, в середине декабря в больницу "Акдениз" в Анталье доставили сильно избитую девушку без сознания. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней. Пострадавшей оказалась 22-летняя Малика Ноотиева.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.