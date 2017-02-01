"ВБ" и Минздрав объясняют, что необходимо предпринять при ожоге

Ожог – одна из наиболее распространённых травм, которой подвержены не только дети, но и неосторожные взрослые.
Однако если для получения сильного ожога взрослым надо проявить значительную беспечность, то малыши могут серьёзно обжечься, случайно опрокинув на себя чашку с горячим чаем или даже открыв кран с горячей водой.
Ожог – одно из опасных повреждений кожи, слизистой оболочки, а также подлежащих тканей в результате воздействия более высоких температур (термический ожог), химических веществ (концентрированные кислоты, едкие щелочи - химический ожог), электротока (электрический ожог) и ионизирующего излучения (лучевые ожоги).
Республиканский центр укрепления здоровья советует следовать следующим рекомендациям:
2. Не используйте лёд, снег, замороженные продукты для охлаждения ожога. Низкие температуры могут быстро вызвать обморожение, поскольку кожа в месте ожога уже повреждена и не выполняет свою защитную функцию.
3. Ожоги первой степени или небольшие ожоги второй степени можно лечить при помощи сертифицированных мазей или спреев от ожогов. Запомните: подобные мази должны быть изготовлены строго на водной основе.
4. Никогда не смазывайте ожоги маслом или любым другим жиром, включая жирные кремы. Масляная плёнка удерживает тепло внутри кожи и делает ожог более глубоким.
5. Не вскрывайте самостоятельно волдыри, оставшиеся от ожога – так вы рискуете занести инфекцию. Ожоги склонны к воспалению и развитию нагноения чаще, чем другие травмы.
6. Если ожог вызывает сильные боли, озноб или лихорадку – немедленно обратитесь к врачу.
При ожоге второй степени воздействие высокой температуры распространяется на более глубокие слои кожи, вызывая образование волдырей, заполненных жидкостью.
При ожогах третьей степени кожные покровы поражаются на всю толщину. Кожа выглядит, как покрытая коричневым струпом. Чувствительность в месте ожога может быть нарушена, так как под воздействием температуры поражаются нервные окончания.
Есть также и четвертая степень ожога, при которой температурное воздействие может разрушить мышцы и кости.
При появлении ожогов второй степени, охватывающих площадь больше руки, ноги или груди, следует как можно быстрее обратиться к врачу. Не откладывайте обращение к врачу, если ожог второй степени площадью больше ладони получил ребёнок.
Ожоги третьей и четвертой степени любой площади – повод для немедленного вызова бригады скорой помощи! Как и ожоги второй степени в области лица, шеи или гениталий.