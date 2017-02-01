"ВБ" и Минздрав объясняют, что необходимо предпринять при ожоге

Ожог – одна из наиболее распространённых травм, которой подвержены не только дети, но и неосторожные взрослые.

Однако если для получения сильного ожога взрослым надо проявить значительную беспечность, то малыши могут серьёзно обжечься, случайно опрокинув на себя чашку с горячим чаем или даже открыв кран с горячей водой.

Ожог – одно из опасных повреждений кожи, слизистой оболочки, а также подлежащих тканей в результате воздействия более высоких температур (термический ожог), химических веществ (концентрированные кислоты, едкие щелочи - химический ожог), электротока (электрический ожог) и ионизирующего излучения (лучевые ожоги).

Республиканский центр укрепления здоровья советует следовать следующим рекомендациям:

Первая помощь при лёгких бытовых ожогах 1. Охладите обожжённое место прохладной проточной водой в течение нескольких минут. Не используйте сильный напор воды. 1. Охладите обожжённое место прохладной проточной водой в течение нескольких минут. Не используйте сильный напор воды. 2. Не используйте лёд, снег, замороженные продукты для охлаждения ожога. Низкие температуры могут быстро вызвать обморожение, поскольку кожа в месте ожога уже повреждена и не выполняет свою защитную функцию. 3. Ожоги первой степени или небольшие ожоги второй степени можно лечить при помощи сертифицированных мазей или спреев от ожогов. Запомните: подобные мази должны быть изготовлены строго на водной основе. 4. Никогда не смазывайте ожоги маслом или любым другим жиром, включая жирные кремы. Масляная плёнка удерживает тепло внутри кожи и делает ожог более глубоким. 5. Не вскрывайте самостоятельно волдыри, оставшиеся от ожога – так вы рискуете занести инфекцию. Ожоги склонны к воспалению и развитию нагноения чаще, чем другие травмы. 6. Если ожог вызывает сильные боли, озноб или лихорадку – немедленно обратитесь к врачу.