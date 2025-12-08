Ташиев поручил Тюлееву убрать конструкции на проспекте Чуй

Сегодня, 8 декабря 2025 года, заместитель председателя Кабинета Министров КР – председатель ГКНБ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев по поручению президента КР Садыра Жапарова проинспектировал ход строительных работ на проспекте Чуй в Бишкеке.

Ранее в социальных сетях активно обсуждалось строительство торговых павильонов, парковочных площадок и остановок общественного транспорта вблизи ТЦ "ЦУМ" и ТЦ "ГУМ" на проспекте Чуй.

В связи с этим председатель ГКНБ, ознакомившись с ситуацией на месте, поручил незамедлительно демонтировать размещенные вдоль дороги конструкции и остановки, которые сужали проезжую часть. Он также дал поручения Министерству строительства, мэрии Бишкека и другим ответственным структурам оперативно восстановить дорожное полотно, имеющее важное значение для транспортного движения столицы, и обеспечить комфортные условия для горожан.

Руководство строительной компании, в свою очередь, обязалось восстановить дорогу и привести инфраструктуру в порядок в кратчайшие сроки.