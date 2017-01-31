ГРС в течение месяца переведет загсы на электронную систему документации

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Гулиза Авазова

Государственная регистрационная служба в течение месяца перейдет на электронное заполнение документации в загсах. Об этом сегодня, 31 января, сообщил глава данного ведомства Тайырбек Сарпашев на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По его словам, неправильное заполнение паспортов, точнее их подделка, начинается с первичных документов, в частности со свидетельства о рождении ребенка, которое выдается в загсе.

В настоящее время с помощью ПРООН на 12 млн сомов закуплено оборудование, с помощью которого можно заполнять документы сразу в электронном виде вне зависимости от региона. "Тогда при выдаче свидетельства о рождении данные будут в нашей системе и затем их невозможно будет подделать", - сказал он.

Помимо этого, он отметил, что будут оцифрованы все бумажные документы с данными о детях, которым выданы первичные документы.

Он добавил, что ведомство закупит аппараты-ридеры, которые будут считывать данные с паспортов. "Мы их выдадим всем госорганам, чтобы они могли определить подлинность паспортов", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/354630
Теги:
ГРС, паспорт
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