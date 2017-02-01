Министры ЧС и здравоохранения встретились с жителями Дача-СУ

Министры чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, здравоохранения Талантбек Батыралиев и полпред Правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов встретились с жителями села Дач-СУ и ответили на волнующие их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства КР.

Министр чрезвычайных ситуаций заверил в том, что вся полагающаяся и необходимая помощь со стороны государства будет предоставляться в полном объеме, подчеркнув, что у пострадавших нет никаких поводов для беспокойств.

"Для нас одной из главных задач, которую мы должны решить, является обеспечение временным жильем пострадавших в авиационной катастрофе "Боинг-747". Остальные вопросы будут параллельно решаться на уровне Правительства страны. В настоящее время специально счет МЧС остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим. На сегодня поступило более 42 млн сомов. Так же продолжает поступать и гуманитарная помощь со всех регионов страны, которая будет роздана всем нуждающимся. При этом некоторые уже смогли получить вещи первой необходимости. В распределении помощи будут присутствовать все представители, а именно сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и другие", - сказал Кубатбек Боронов.

Отвечая на вопрос собравшихся относительно дальнейшей судьбы жителей данного поселка, министр ЧС ответил, что Правительство рассматривает варианты и в дальнейшем будет принято соответствующее решение. Он подчеркнул, что на месте разрушенных домов строительство новых домов не планируется.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, отвечая на вопрос о том как быть тем, кто выписан из больницы, но продолжает плохо себя чувствовать, сказал, что ни одному из обратившихся не было и не будет отказано в медицинской помощи.

"Врачи скорой помощи продолжают оперативно выезжать на поступающие вызовы в село Дача-СУ. Мы понимаем, что жители до сих пор находятся в стрессовом состоянии и поэтому врачи реагируют оперативно. Однако и люди должны относиться с пониманием, что в больницах подолгу могут находиться остро нуждающиеся в медобследовании", - отметил министр.

Полпред Правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов добавил, что работает специальная комиссия, к которой жители села могут обращаться по вопросам определения нанесенного ущерба в результате авиакатастрофы.