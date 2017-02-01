В ЖК предложили создать депутатскую комиссию по делу Аиды Саляновой

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Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше предложили создать депутатскую комиссию по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги по фракции Аиды Саляновой. Такое предложение озвучила сегодня депутат Наталья Никитенко на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, ранее, когда возбуждались уголовные дела в отношении других коллег депутатов, создавались такие же комиссии в целях объективности и недопущения политического давления.

Никитенко сначала поддержал депутат Мирлан Бакиров, а затем Каныбек Иманалиев, который отметил, что это уже традиция создавать комиссию в таких случаях.

"Большинство возбужденных уголовных дел в отношении чиновников открывала именно Аида Салянова будучи генпрокурором, теперь против нее возбуждают дело", - отметили чиновники.

На что спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков ответил, что комиссию может создать либо фракция, либо комитет. И предложил депутатам все интересующие вопросы задавать завтра, когда будет "правительственный час".

Чуть позже выступил депутат Омурбек Текебаев, который добавил, что есть решение фракции о создании комиссии и сейчас его принесут. Он попросил поставить на голосование вопрос создания комиссии, когда принесут решение.

Напомним, вчера Аида Салянова должна была явиться на допрос в ГКНБ к 16.00 для дачи показаний по делу о незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Около месяца назад Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой по статье 304 УК КР - злоупотребление служебным положением.

URL: http://www.vb.kg/354655
Теги:
Аида Салянова, Омурбек Текебаев, Генеральная прокуратура, ГКНБ
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Комментарии
Бекзат Асаналиев
01.02.2017, 11:05
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Минусов: 11
Комментариев: 37

сколько за последнее время было создано этих комиссий? вчера кажется заседала комиссия по расследованию продажи максовских участков, где результат? где хоть одно логичное и верное заключение от этих комиссий?

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Касым Молдобаев
01.02.2017, 11:11
Карма: +87
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Все эти депутатские комиссии - не более, чем круговая порука и вмешательство в работу других ветвей власти.

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