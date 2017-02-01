Госфиннадзор: Поступления от лотереи в госказну незначительные

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Аида Джумашева

Сегодня, 1 февраля, на заседании парламента депутаты рассматривали внесение изменений в Закон "О естественных монополиях в Кыргызской Республике".

По словам председателя Госфиннадзора Санжара Муканбетова, поправки предлагают создание государственной лотерейной компании и ликвидирование частных. Отчисления от прибыли лотерейных компаний пойдут на развитие спорта и культуры, а также на поддержку инвалидов. Пополнение в бюджет по прогнозу правительства составит около 150 млн сомов.

Депутат от фракции "Ата Мекен" Бахадыр Сулейманов спросил у председателя Госфиннадзора, какая прибыль идет в государство от лотерейных компаний.

На это чиновник ответил, что от трех видов лотерей в госказну поступает 30-32 млн сомов.

"Это довольно мало. Если будет государственная лотерея, поступления в бюджет увеличатся", - сказал Муканбетов.

На вопрос о наборе сотрудников и как им будет начисляться заработная плата, Муканбетов ответил, что государственная лотерейная компания будет считаться госпредприятием (ГП) и подчиняться непосредственно Госфиннадзору.

Муканбетов признал, что доля монополии в гослотерее все же есть, поскольку электронные и тиражные лотереи отменят.

URL: http://www.vb.kg/354664
Теги:
бюджет, парламент, Госфиннадзор
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