Депутат: Будучи водной страной, мы не можем обеспечить людей питьевой водой

"Являясь водной страной, мы не можем обеспечить население чистой водой", - заявил сегодня, 1 февраля, на заседании парламента депутат от фракции СДПК Узарбек Жылкыбаев.

Отметим, что парламентарии обсуждают поправки в технический регламент "О безопасности питьевой воды".

Согласно справке-обоснованию, законопроект направлен на совершенствование нормативно-правовой базы в области питьевого водоснабжения.

По словам Жылкыбаева, новейшие технологии и те же новые насосы не используются должным образом.

На это представитель правительства заявил, что на сегодняшний день работы по применению новейших технологий по очистке питьевой воды только начались.

"Если раньше мы пользовались насосами одного типа, теперь применяем более новые, произведенные в Молдове. Их можно использовать в течение 15 лет. Они экономят электроэнергию и более качественные", - отметил представитель правительства.

По его словам, ни один из 31 города страны не может сказать, что не получал гранта или кредита на очистку питьевой воды. В частности, новые очистные насосы приобретаются на гранты ЕАБР, Всемирного банка, а также Исламского банка развития и Фонд Билла Гейтса.

В свою очередь депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Талант Мамытов отметил, что в городе Майлуу-Суу после сошедшего оползня, загрязнено водохранилище.

"Отходы ушли в реку Майлуу-Суу и загрязняют весь Ноокенский район. В результате люди болеют тифом и онкологическими заболеваниями", - сказал Мамытов.