"Слюни тикли вверх". Российский актер создал свою версию хита MC Doncha

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Айдана Абдуваитова

Ажиотаж вокруг хита MC Doncha "Слезы тикли вверх" набирает новые обороты в соцсетях. На этот раз свою версию на рэп создал российский актер Евгений Кулик.

В стиле "Слезы тикли вверх" он рассказывает о кулинарных способностях своей подруги и о том, как они готовятся к приходу гостей. Его пародия называется "Слюни тикли вверх".

Видео набрал уже 287 тысяч просмотров.

До этого в Сети появились уже несколько пародий на рэп. Ранее бишкекская пенсионерка в стиле "Слезы тикли вверх" рассказывала о мизерной пенсии в Кыргызстане, а житель села Александровка рассказывал о своей семейной жизни. Все пародии становились популярными в кыргызстанском сегменте соцсетей.

У классики нет срока годности. Пародия на @mc_doncha ! Отметь друга если не сложно! #куликдататарочка #юмор

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀--⠀ЕВГЕНИЙ КУЛИК⠀-- (@evgeny_kulik)

Напомним, в начале ноября молодой исполнитель Данияр Токтомамбетов под псевдонимом МС Doncha выложил в соцсетях юмористический рэп. В нем он рассказывал о том, как на первом свидании он угостил свою любимую лепешкой, майонезом и "граматным Дюшесом", но, несмотря на его старания, любимая отвергла его.

Рэпер Тимати первым поделился этим видео на своей странице, а после и другие российские знаменитости. Вскоре рэп MC Doncha "Слезы тикли вверх" стал настоящим хитом в русскоязычном сегменте интернета и своего рода крылатым выражением, описывающим нечто абсурдное и невозможное. МС Doncha был приглашен на выпуск "Аффтар жжот" программы "Пусть говорят".

URL: http://www.vb.kg/354688
Теги:
шоу-бизнес
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