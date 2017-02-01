"Слюни тикли вверх". Российский актер создал свою версию хита MC Doncha

Ажиотаж вокруг хита MC Doncha "Слезы тикли вверх" набирает новые обороты в соцсетях. На этот раз свою версию на рэп создал российский актер Евгений Кулик.

В стиле "Слезы тикли вверх" он рассказывает о кулинарных способностях своей подруги и о том, как они готовятся к приходу гостей. Его пародия называется "Слюни тикли вверх".

Видео набрал уже 287 тысяч просмотров.

До этого в Сети появились уже несколько пародий на рэп. Ранее бишкекская пенсионерка в стиле "Слезы тикли вверх" рассказывала о мизерной пенсии в Кыргызстане, а житель села Александровка рассказывал о своей семейной жизни. Все пародии становились популярными в кыргызстанском сегменте соцсетей.

У классики нет срока годности. Пародия на @mc_doncha ! Отметь друга если не сложно! #куликдататарочка #юмор Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀--⠀ЕВГЕНИЙ КУЛИК⠀-- (@evgeny_kulik) Янв 31 2017 в 6:54 PST

Напомним, в начале ноября молодой исполнитель Данияр Токтомамбетов под псевдонимом МС Doncha выложил в соцсетях юмористический рэп. В нем он рассказывал о том, как на первом свидании он угостил свою любимую лепешкой, майонезом и "граматным Дюшесом", но, несмотря на его старания, любимая отвергла его.

Рэпер Тимати первым поделился этим видео на своей странице, а после и другие российские знаменитости. Вскоре рэп MC Doncha "Слезы тикли вверх" стал настоящим хитом в русскоязычном сегменте интернета и своего рода крылатым выражением, описывающим нечто абсурдное и невозможное. МС Doncha был приглашен на выпуск "Аффтар жжот" программы "Пусть говорят".