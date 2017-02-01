В центре столицы сносят этажное здание. Муниципалитет устал предупреждать

На пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса сносят незаконно построенное пятиэтажное здание. Инспекторами неоднократно выносились предупреждения, владельцу строения - гражданину К.Ш. о добровольном сносе.

Однако он игнорировал повестки. В итоге сегодня оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории г. Бишкек начал ликвидировать высотку.

В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности ПКР.

По сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, в ближайшее время в Бишкеке также будут демонтированы построенные или строящиеся объекты, установленные и построенные без учета технологических требований и без разрешительных документов.