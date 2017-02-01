В центре столицы сносят этажное здание. Муниципалитет устал предупреждать

497  0
Родион Решетов

На пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса сносят незаконно построенное пятиэтажное здание. Инспекторами неоднократно выносились предупреждения, владельцу строения - гражданину К.Ш. о добровольном сносе.

Однако он игнорировал повестки. В итоге сегодня оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории г. Бишкек начал ликвидировать высотку.

В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности ПКР.

По сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, в ближайшее время в Бишкеке также будут демонтированы построенные или строящиеся объекты, установленные и построенные без учета технологических требований и без разрешительных документов.

URL: http://www.vb.kg/354690
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  