Более 22 тонн продуктов и вещей собрано через пункты приема МЧС

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ВБ

Прием гуманитарной помощи в пункты приема МЧС, поступающей от населения, завершен 1 февраля.

Напомним, после авиакатастрофы 16 января, когда грузовой самолет Боинг 747 упал в населенном пункте Дача-СУ, жители Кыргызстана стали собирать гумпомощь семьям погибших и пострадавшим. Стоит отметить, что поддержку оказали и простые граждане соседних государств.

Как сообщают в МЧС, всего с момента открытия пунктов приемов гуманитарной помощи от населения собрано нижеследующее:

  1. Одежда различного вида – 4337,7 кг.;
  2. Мука – 11814 кг.;
  3. Соль – 191 кг.;
  4. Макаронные изделия – 3119, 5 кг.;
  5. Растительное масло – 1389,5 л.;
  6. Консервы – 216 шт.;
  7. Чай - 413 пачки;
  8. Сахар – 1064,5 кг.;
  9. Конфеты, печенье – 103 кг.;
  10. Сгущенка- 179 ед.банки;
  11. Сушеные фрукты -40 кг.;
  12. Овощи – 1620 кг.;
  13. Сливочное масло – 40 кг.;
  14. Крупа – 1791,5 кг.;
  15. Сухой паек -86 кг.;
  16. Постельные принадлежности – 75 к-т.;
  17. Обувь – 256 пар ;
  18. Мыломоющие средства – 45 кг.;
  19. Одеяла - 168 штук;
  20. Туалетные принадлежности – 385 шт.;
  21. Посуда разного вида - 13 коробок

Гуманитарная помощь будет распределена пострадавшим в результате авиакатастрофы. Для прозрачности распределения продуктов в состав комиссии будут привлечены сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и соответствующие службы.

Отметим, что специально счет МЧС остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/354692
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь
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