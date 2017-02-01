Более 22 тонн продуктов и вещей собрано через пункты приема МЧС

Прием гуманитарной помощи в пункты приема МЧС, поступающей от населения, завершен 1 февраля.
Напомним, после авиакатастрофы 16 января, когда грузовой самолет Боинг 747 упал в населенном пункте Дача-СУ, жители Кыргызстана стали собирать гумпомощь семьям погибших и пострадавшим. Стоит отметить, что поддержку оказали и простые граждане соседних государств.
Как сообщают в МЧС, всего с момента открытия пунктов приемов гуманитарной помощи от населения собрано нижеследующее:
Гуманитарная помощь будет распределена пострадавшим в результате авиакатастрофы. Для прозрачности распределения продуктов в состав комиссии будут привлечены сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и соответствующие службы.
Отметим, что специально счет МЧС остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим.