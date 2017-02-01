Более 22 тонны продуктов и вещей собрано через пункты приема МЧС

Прием гуманитарной помощи в пункты приема МЧС, поступающей от населения, завершен 1 февраля.

Напомним, после авиакатастрофы 16 января, когда грузовой самолет Боинг 747 упал в населенном пункте Дача-СУ, жители Кыргызстана стали собирать гумпомощь семьям погибших и пострадавшим. Стоит отметить, что поддержку оказали и простые граждане соседних государств.

Как сообщают в МЧС, всего с момента открытия пунктов приемов гуманитарной помощи от населения собрано нижеследующее:

Одежда различного вида – 4337,7 кг.; Мука – 11814 кг.; Соль – 191 кг.; Макаронные изделия – 3119, 5 кг.; Растительное масло – 1389,5 л.; Консервы – 216 шт.; Чай - 413 пачки; Сахар – 1064,5 кг.; Конфеты, печенье – 103 кг.; Сгущенка- 179 ед.банки; Сущеные фрукты -40 кг.; Овощи – 1620 кг.; Сливочное масло – 40 кг.; Крупа – 1791,5 кг.; Сухой паек -86 кг.; Постельные принадлежности – 75 к-т.; Обувь – 256 пар ; Мыломоющие средства – 45 кг.; Одеяло - 168 штук; Туалетные принадлежности – 385 шт.; Посуды разного вида- 13 коробки

Гуманитарная помощь будет распределена пострадавшим в результате авиакатастрофы. Для прозрачности распределения продуктов в состав комиссии будут привлечены сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и соответствующие службы.

Отметим, что специально счет МЧС остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим.