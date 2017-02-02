В ЖК курят в кабинетах и туалетах из-за отсутствия в здании курилки

В Жогорку Кенеше депутаты курят в кабинетах и туалетах из-за отсутствия в здании курилки. Об этом сказал депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев сегодня, 2 февраля, на заседании парламента.

По его словам, нардепам необходимо сделать отдельную курилку. "Другие органы просим не курить, а сами нарушаем, стыдно должно быть", - добавил он.

Помимо этого, депутат добавил, что когда обсуждаются вопросы ЛОВЗ в Жогорку Кенеше, граждане с инвалидностью с трудом попадают здание. "У нас элементарно пандусы не отвечают стандартам. Нужно этот вопрос рассмотреть, а то каждый раз мучительно попасть в здание Жогорку Кенеша", - отметил он.