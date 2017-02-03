Строители трассы Балыкчы-Корумду бастуют из-за задержки зарплаты

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Айдана Абдуваитова

Строители автодороги Балыкчы - Корумду остановили работы, пока Министерство транспорта и дорог не решит вопрос по задолженности. Об этом сегодня, 3 февраля, заявили сами работники.

По их словам, компания "Лонг Хай" перестала выдавать зарплату, ссылаясь на задержку средств от Министерства транспорта и дорог.

"Нашему терпению приходит конец, у нас у всех есть семьи, и последние три месяца мы практически живем на кредиты. Компания "Лонг Хай" ссылается на министерство, а министерство на компанию. Мы требуем, чтобы до 5 февраля они решили вопрос с финансированием, иначе мы перестанем работать. Пусть министр решит проблему", - сказали они.

На собрании работники предлагали перейти к кардинальным мерам и перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание чиновников в столице, но представители компании отговорили их.

По словам пресс-секретаря компании Эшмурата Мамбеталиева, на встречу с работниками были приглашены депутаты ЖК и чиновники минтранса, но парламентарии в последний момент отменили поездку, а в министерстве и вовсе проигнорировали встречу.

И если работники производства пока только грозят забастовками, то дорожные строители уже прекратили работать с сегодняшнего дня.

По словам представителя компании "Лонг Хай" Авазбека Чалакеева, в зимний период на объекте работают около 500 строителей, общая задолженность по зарплате составляет 36 млн сомов. Компания ждет финансирования от заказчика - Министерства транспорта и дорог, которое должно перечислить 212 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/354734
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, туризм, Министерство транспорта и дорог
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Комментарии
акча жок
03.02.2017, 16:22

акча жок! но вы это.. держитесь! у Тимы Сариева за капу спросите, он в курсах

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