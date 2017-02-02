В Москве кыргызских предпринимателей шантажируют от имени кримавторитетов

Рэкетиры шантажируют кыргызских предпринимателей, которые работают на строительных рынках. Об этом сообщил глава представительства МВД КР в РФ Аскат Алиев.

По его словам, в последние дни в представительство поступают жалобы, что на строительные рынки, где работают кыргызские предприниматели, стали наведываться несколько молодых мужчин, которые представляются криминальными авторитетами. Они угрожают предпринимателям, предлагают им свои услуги по "крышеванию" их бизнеса и требуют ежемесячные поборы.

Алиев призвал соотечественников, которые столкнулись с такой ситуацией, обратиться в представительство МВД.

"Они могут вас пугать, угрожать вам, но со всей ответственностью хочу заявить, что ничего не боясь и не задумываясь, вы должны обратиться к нам. Привлечем всех к ответственности в соответствии с законом. До этого уже привлекали подобных людей, которые от имени всяких "карышкыров", "сакалов" и других терроризировали земляков", - написал Алиев.

Он добавил, что сотрудники представительства МВД КР в Москве проводят собрания с предпринимателями.

Фото с очередного собрания МВД.