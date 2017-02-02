Учения ГПС: пограничники вступили в перестрелку с преступниками

На войсковом стрельбище управления ГПС КР по Ошской области состоялось показательное занятие для военнослужащих контрольно-пропускных пунктов.

Здесь осуществлялись действия подразделения пограничного контроля в случае нападения на пункт пропуска и пресечение попыток массового нарушения госграницы на автомобильном пункте пропуска.

По сценарию занятия группа из 10-15 вооруженных лиц, совершив преступление в г. Оше, попыталась покинуть территорию Кыргызстана через КПП "Достук-автодорожный". Преступники открыли огонь по пограничному наряду. Военнослужащие взяли в оборону пункт пропуска. На подмогу в район боевого столкновения на бронетранспортерах и автомашинах прибыл отряд специального назначения ГПС КР. В результате слаженных действий пограничников часть преступной группировки была ликвидирована, другая часть задержана.

Подобные занятия проводятся в ГПС КР на регулярной основе. В показательном занятии принимали участие военнослужащие пунктов пропуска, дислоцированных по всему периметру госграницы.

"В этот раз поставленные задачи были выполнены. Подразделения ГПС КР и других силовых и правоохранительных структур продемонстрировали слаженность в действиях, что говорит о высоком уровне межведомственного взаимодействия", - отметил руководитель занятий полковник Сарлыкбек уулу Мирлан.

В ходе занятия практический навык получили более 60 военнослужащих, которые с 5 января проходили курс повышения квалификации, проводимый для контролеров пунктов пропуска.

"В течение месяца они изучали специфику пограничного контроля, а сегодня смогли на практике применить полученные знания в обстановке, приближенной к реальной", - подчеркнул полковник Сарлыкбек уулу Мирлан.