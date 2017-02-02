В Бишкеке фестиваль "Рождение дракона" собрал около 300 ушуистов

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В Национальном центре детей и юношества "Сейтек" и республиканском центре "Жаштык" состоялся фестиваль традиционного ушу "Рождение дракона".

Как сообщили в Федерации данного вида восточных единоборств, в празднике приняли участие около 300 ушуистов из школ и клубов страны.

Команды представили на суд жюри и зрителей выступления в разных стилях и направлениях традиционного ушу, с различными видами холодного оружия. А также продемонстрировали не только свои технические навыки, но и артистические способности в творческих театрализованных постановках на темы боевого искусства.

Стоит отметить, ежегодно на фестивале участвуют любители восточных единоборств разных возрастов - от 5 до 70 лет.

В частности команды юных ушуистов "Саванна", "Мы любим ушу", "Будильник и засони", и "Воины гномы" были тепло приняты зрителями. Самые высокие оценки жюри получили команды "Радуга Жаштыка", "Ожившая книга" и "Сила вдохновения".

Фестиваль традиционного ушу "Рождение дракона" ежегодно пропагандирует здоровый образ жизни, развитие творческого потенциала спортсменов и укрепляет дружбу между ушуистами разных клубов.

URL: http://www.vb.kg/354775
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