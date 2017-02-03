Премьер сменил ряд акимов. Ранее полпредам объявили выговоры и замечания

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому освобождены от занимаемой должности ряд глав государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Так, согласно распоряжению, своих кресел лишились: Аманкан Кенжебаев - аким Сокулукского района, Тынарбек Супатаев - глава Кеминского района Чуйской области и Нурак Качкынбаев - аким Манасского района Таласской области.

Все они освобождены от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Отметим, ранее премьер-министр объявил замечания и выговоры ряду полпредов правительства в областях и акимов.

URL: http://www.vb.kg/354786
Теги:
аким, Сооронбай Жээнбеков
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