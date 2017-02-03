Депутаты предлагают создать единый сервер базы данных избирателей

Сегодня, 3 февраля, на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" на обсуждение внесены поправки в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

По словам депутата Таланта Мамытова, целью поправок является качественное определение лица, ответственного за формирование списков избирателей.

Он отметил, что согласно предлагаемым изменениям, если избиратель не нашел себя в списках, он через суд может восстановить себя в них. Также законопроектом предусматривается увеличение времени подготовки к выборному процессу.

Как сообщил лидер РАЖ Омурбек Бабанов, речь идет о том, что ГРС полностью составляет список, а ЦИК должна отвечать за бюллетени.

По словам Бабанова, председатель ГРС не хочет вывешивать списки избирателей, мотивируя это тем, что партии могут использовать их для подкупа.

"Я хочу сказать руководству ГРС: подкуп избирателей и списки - это совершенно разные вещи. Пусть он сначала разберется со списками той партии, откуда он вышел",- сказал Бабанов.