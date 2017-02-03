Бабанов: Вопрос отзыва спикера ЖК решится на заседании парламента

Вопрос отзыва спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова будет решаться на заседании парламента. Об этом сегодня, 3 февраля, журналистам заявил лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

По его словам, есть все законные основания, чтобы парламентарии рассмотрели этот вопрос.

"Мы зарегистрируем письмо сегодня, чтобы на выходные выпало. У нас есть 72 часа. Я думаю, что во вторник на комитете мы начнем обсуждать этот вопрос. Мнение других депутатов неоднозначное", - сказа Бабанов.