Бабанов: Вопрос отзыва спикера ЖК решится на заседании парламента

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Аида Джумашева

Вопрос отзыва спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова будет решаться на заседании парламента. Об этом сегодня, 3 февраля, журналистам заявил лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

По его словам, есть все законные основания, чтобы парламентарии рассмотрели этот вопрос.

"Мы зарегистрируем письмо сегодня, чтобы на выходные выпало. У нас есть 72 часа. Я думаю, что во вторник на комитете мы начнем обсуждать этот вопрос. Мнение других депутатов неоднозначное", - сказа Бабанов.

URL: http://www.vb.kg/354800
Теги:
Омурбек Бабанов, Чыныбай Турсунбеков, парламент, спикер
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Комментарии
Асселим Дауренова
03.02.2017, 16:39
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а завтра Бабанов скажет: "какой отзыв спикера, вы о чем? Я против, пусть Чыныбай работает"

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Инна Хван
03.02.2017, 16:53
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а можно депы будут РАБОТАТЬ, а не заниматься выяснением отношений!

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