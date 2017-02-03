Депутат подозревает сговор Генпрокуратуры и госорганов во время выборов

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 февраля, на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" депутат Кенжебек Бокоев заявил, что Генпрокуратура бездействовала, видя нарушения, совершенные во время последних выборов.

По его словам, это можно расценивать как политический сговор.

"Во время выборов депутатов в местные и городские кенеши были нарушения, а надзорный орган даже не предпринял меры, даже предписание не выдал. Это прямой политический сговор между Генпрокуратурой и госорганами. Было ли с вашей стороны предписание ТИК, где было нарушение закона?" - обратился он к представителю прокуратуры.

Артур Бит-Аврагим в свою очередь отметил, что Генпрокуратура не осуществляет контроль за ТИК. Однако такой ответ не устроил лидера фракции Омурбека Бабанова.

"Генеральная прокуратура надзирает за исполнением закона. Есть Закон "О Центральной избирательной комиссии", есть Закон "О выборах", и если есть нарушения закона, вы должны проявить прокурорское реагирование", - сказал Бабанов.

URL: http://www.vb.kg/354802
Теги:
выборы, парламент, Республика – Ата-Журт, Генеральная прокуратура, Кенжебек Бокоев, Омурбек Бабанов
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