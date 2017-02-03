В Facebook появился поиск пары и коллег наподобие Tinder и LinkedIn

В мобильном приложении Facebook для iOS и Android появилась функция "Найти людей" (Discover People), которая позволяет подобрать компанию на ближайшее мероприятие, скооперироваться с коллегами по работе или найти пару для свидания. Осенью 2016 года она запустилась у пользователей из Новой Зеландии и Австралии, теперь в компании подтвердили постепенный запуск во всём мире, сообщает TJournal со ссылкой на Techcrunch.

Функция "Найти людей" расположена в навигации, где также отображаются ближайшие друзья, мероприятия и группы. После нажатия на раздел вам необходимо представиться: написать короткое сообщение о том, кого и для чего вы ищите, и загрузить актуальную фотографию.

Внизу выводятся ближайшие знакомые, другие люди, ищущие компанию, а также прошедшие и будущие события. В списке нет ваших друзей, потому что функция направлена на то, чтобы познакомиться с новыми людьми. Похожим образом работает приложение Tinder, помогающее найти пару поблизости, и LinkedIn, с помощью которого можно настроить деловые контакты.

В пресс-службе Facebook рассказали, что функция начала работать во всём мире, и поможет пользователям найти друзей по интересам и получше узнать коллег или соседей.

Зачастую очень трудно узнать больше о людях, когда вы хотите отправиться на какое-то мероприятие, устраиваетесь на новую работу или переезжаете.

"Чтобы облегчить эту задачу мы запустили новую функцию, которая помогает узнать получше людей, с которыми у вас есть что-то общее", - сообщили в пресс-службе Facebook.

Как отметил Techcrunch, многие пользователи могут не оценить новую функцию из-за того, что другие люди будут просматривать их профиль, заходя через общие мероприятия. Список участников события, как правило, находится в открытом доступе и через раздел "Найти людей" можно зайти и просмотреть информацию о человеке.

Издание уточнило, что компания сталкивалась с похожей проблемой, когда запустила функцию "Друзья поблизости". Некоторые пользователи социальной сети не хотели делиться своей геопозицией, из-за чего новый раздел не пользовался популярностью.