Рыскулова: Необходимо закрыть интернет-клубы в ночное время

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросу распространения в интернет-пространстве виртуальных игр, представляющих угрозу жизни детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава кабмина заявил о необходимости усиления профилактических мер, в том числе вести разъяснительные беседы как с родителями, так и с самими детьми. Жээнбеков, отметив важность мобилизации всех соответствующих государственных органов, представителей гражданского общества, родителей для предотвращения распространение подобных игр, поручил открыть горячие линии и в регионах страны.

На сегодня работают горячие линии - общереспубликанская "111" и горячая линия "185" - по городу Бишкек с привлеченными специалистами, по которым граждане могут получить квалифицированную консультацию.

Замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев проинформировал, что совместно с мэрией города Бишкек и Министерством образования и науки ведется активная работа по выявлению подозрительных групп в социальных сетях, которые могут представлять угрозу жизни детей и подростков.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева сообщила о том, что на сегодня все районные и городские управления усилили внешкольную работу с учащимися и их родителями. Проведены родительские собрания на предмет родительского контроля за интернет-сайтами, которые посещают школьники. Также образована группа молодых активистов из числа студентов, помогающих противодействовать распространению в Сети компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.

Вице-мэр города Бишкек Айгуль Рыскулова выступила с инициативой рассмотреть возможность закрытия интернет-клубов в ночное время.

По итогам совещания глава правительства дал комплекс поручений, в том числе Государственному комитету информационных технологий и связи о создании инструкции по установке родительского контроля на стационарных компьютерах и по закрытию аккаунтов, то есть учетной записи на тех сайтах, где пропагандируются данные виртуальные игры.

URL: http://www.vb.kg/354815
Теги:
дети, Интернет, правительство, суицид
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