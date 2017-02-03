Сегодня: жуткая авария, отставить отставку, где "синий кит"?

Жуткая авария. Трагедия, унесшая три жизни, произошла на проспекте Манаса, неподалеку от ВДНХ накануне вечером. "Субару" на скорости около 200 километров вылетела с трассы и врезалась в дерево. От удара машину разорвало на три части, обломки кузова и вырванные детали разлетелись на десятки метров. На месте погибли три человека, которым не было и 20 лет, один из них школьник. Как сообщили в милиции, по документам машину купили в тот же день, что произошла катастрофа.

Сегодня эту трагическую новость обсуждает весь Бишкек. В социальных сетях пишут соболезнования, просят друг друга быть осторожнее и внимательнее. Сейчас не время для нравоучений, пусть каждый извлечет из произошедшего урок хотя бы для себя. От этого может зависеть не только ваша жизнь.

С отставкой решили повременить. Парламентской оппозиции так и не удалось инициировать вотум недоверия правительству Жээнбекова. Текебаев, Торобаев и Бабанов после заносчивых речей накануне сегодня предсказуемо сдулись. Инициатива разношерстной и не внушающей доверия троицы не нашла отклика в сердцах большинства депутатов. Вопрос закрыт до новой вспышки популизма.

Но теперь в прицеле оппозиции оказался Тайырбек Сарпашев. Он начудил с бакиевской землей. Несмотря на арест, который был наложен на участок в центре столицы, глава ГРС дал команду разрешить его продажу. Получается так, что приказ Сарпашева имеет даже большую силу, чем судебные акты. Поэтому далеко не факт, что на требование оппозиции снять главу ГРС кто-то обратит внимание. Ему суд нипочем, так кого он должен бояться?

5,5 балла в Баткенской области. Сильное землетрясение произошло сегодня днем на юге республики. Эпицентр мощных толчков находился на территории Таджикистана и залегал на глубине 10 километров. Ощутимые колебания почвы интенсивностью около 5 баллов зафиксированы в городе Баткен, селах Кызыл-Жол и Базар-Башы. По предварительным данным МЧС, жертв и разрушений нет.

В сейсмологии землетрясение в 5 баллов относится к категории сильных. В результате таких толчков может наблюдаться осыпание штукатурки, а в стенах саманных домов, возведенных без соблюдения строительных норм, появляются трещины.

ГКНБ задержан бизнесмен, финансировавший терроризм. Задержанный чекистами мужчина 4 года назад выехал в одну из арабских стран, где прошел обучение в религиозных учреждениях. Там он познакомился и сблизился с главарями международной террористической организации.

Подозреваемый открыл бизнес в одной из арабских стран. В 2015 году он вернулся в Кыргызстан и тоже занялся предпринимательством. По данным ГКНБ, часть заработанных денег направлялась на финансирование международного терроризма. Известно, что задержанному 32 года, он уроженец Ошской области.

Трансвеститы напали на журналиста. Трое мужчин в женской одежде атаковали съемочную группу телепрограммы о криминальных событиях. Случилось это в одном из столичных кафе. В результате побоища была разбита камера репортера, а его самого немного потаскали за волосы. Также досталось и милиционерам, которые прибыли на вызов о драке.

По одной из версий, трансвеститы не смогли оплатить счет в кафе, их начали снимать на видео. С этого момента и началась потасовка. Сейчас переодевающиеся в женщин мужчины помещены в изолятор временного содержания столичного ГУВД. Мини-юбки и колготки временно отменяются, пришло время примерить робу.

"Синий кит" - кто он и где? Это крупное млекопитающее, живущее в морях и океанах. А все остальные ассоциации и страхи - это всего-навсего мусор в голове, от которого нужно немедленно избавиться. Вообще, не оставляет ощущение, что вся эта паника и истерия нагнетается искусственно. Как будто общество специально заряжают негативной энергией и отрицательными эмоциями.

Конечно, все эти "группы смерти" наверняка существуют в интернете и нацелены они на то, чтобы подавить психику и волю слабых. За всеми этими "тихими домами" и "синими китами" скрываются ничтожные подонки. Это не киты, а крысы - это все, что нужно попытаться объяснить подростку. Если он большой и добрый, он никого не будет обижать или убивать, он ведь кит.