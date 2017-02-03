В Бишкеке водитель хотел демонстративно подрезать авто, в итоге попал в ДТП

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Родион Решетов

Вчера на пересечении улиц Абдрахманова и Скрябина произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварию попали три машины. Виновником стал водитель машины Subaru Impreza.

Как видно на кадрах, снятых видеорегистратором очевидца, водитель Subaru Impreza решил подрезать автомобиль Lexus, так как последний ехал с небольшой скоростью. Однако автохулиган не рассчитал траекторию и врезался в Lexus. Затем от удара его выбросило на встречную полосу движения, где вновь произошло столкновение еще с одной машиной. Последствия маневрирования лихача неизвестны.

URL: http://www.vb.kg/354825
Теги:
ДТП, Бишкек
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