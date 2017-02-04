За счет преференций от ВСП+ в страны ЕС экспортировано товаров на $68 млн

83  0
ВБ

По итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП +, 50 отечественных предприятий экспортировали товаров в страны Европейского союза на сумму 68 млн долларов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По данным Министерства экономики, от общего числа товаров 30% составляет фасоль, 23% - этноодежда, мумие, мед, орехи, сухофрукты, 9% - грибы.

В настоящее время правительство совместно с представительством Европейского союза в КР разрабатывает дорожную карту по продвижению отечественной продукции на рынок ЕС.

Для справки: Статус ВПС+ Кыргызская Республика получила 27 января 2016 года, что позволяет осуществлять беспошлинный ввоз на более чем шесть тысяч наименований товаров в страны ЕС.

Отметим, на прошедшем заседании Жогорку Кенеша ряд депутатов выступили с критикой об эффективности использования предоставленного Европейским союзом Кыргызстана статуса ВСП+.

URL: http://www.vb.kg/354854
Теги:
экспорт, Европейский союз
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  