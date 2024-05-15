Агентство недвижимости "Красный квадрат" обманывает своих клиентов?

Читательница нашего издания vb.kg Жылдыз пожаловалась на работу агентства недвижимости "Красный квадрат". По ее словам, она так и не поняла, какую работу риэлтеров она оплатила.

"Месяц назад я обратилась в агентство "Красный квадрат" для того, чтобы снять квартиру. За услугу я заплатила 1000 сомов. Однако меня просто включили в чат в телеграм-канале с объявлениями о сдаче квартир, где помимо меня находились еще несколько сот человек. То есть я сама даже должна сидеть в этом телеграмм-канале и обзванивать владельцев квартир. Я и не платив никому могла бы ту же работу проделать на любом сайте объявлений.

Хорошо, ладно, я начала обзванивать, хотя у меня есть своя работа и я поэтому и обратилась в агентство недвижимости. Но в том-то и дело, что многие объявления в их телеграмм- канале были либо неактуальными, либо не содержали контактной информации. А в паре случаев и вовсе люди удивились, что их квартиры агентство недвижимости "Красный квадрат" предлагает клиентам. Один мне сказал, что давал объявление на "Лалафо" и давно уже сдал.

Судя по всему, компания "Красный квадрат" получает свои доходы без всякого реального труда или предоставления услуг", - говорит Жылдыз.

За консультацией по этому случаю мы обратились к опытному директору одного из столичных агентств недвижимости.

"Некоторые агентства предлагают подобные услуги, например, риелторы, взимая оплату с клиента, могут отправить ему несколько объявлений о потенциальных арендодателях через WhatsApp. Это предоставляет клиенту доступ к реальным предложениям, позволяя ему выбрать подходящую квартиру. Однако, если клиента добавляют в общий чат телеграм-канал, то это может свидетельствовать о недобросовестном исполнении риелторами своих обязанностей, - отметил директор агентства.