День матери - особый праздник в честь главного человека в нашей жизни

День матери, который отмечается в Кыргызстане с 2012 года в третье воскресенье мая, стал уже доброй традицией.

А накануне Конгресс женщин провел торжество в честь этого прекрасного праздника. По мнению женщин-матерей, приехавших из разных регионов страны, он стал большим и значимым событием в Кыргызстане. Некоторым из них были вручены медали Конгресса женщин Кыргызстана "Орноктуу эне" ("Примерная, образцовая мать") и международная - за "За лидерство".

Как всегда, зал Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова, где состоялось торжество, утопал в цветах и в добрых пожеланиях. Их преподносили, говорили виновницам торжества мужья, дети, внуки.

Замира Акбагышева, президент Конгресса женщин Кыргызстана, отметила: "Жизнь каждой матери - удивительная история, в которой сплетены беззаветная любовь к детям и бессонные ночи, тревога за будущее детей и гордость за их успехи. Они - незаурядные личности, дарящие радость и любовь, помогающие всем в жизни своими решениями и трудом, стремящиеся сделать наш мир лучше".

На вопрос vb.kg, в чем заключается счастье, кыргызстанки ответили, в здоровье близких и благополучии семьи. То есть в системе ценностей граждан нашей страны семья, дети по-прежнему занимают главное место.

"День матери - особенный праздник, посвященный самому главному человеку в нашей жизни. Человеку, который никогда не предаст и не отвернется, который любит и самоотверженно бережет своего ребенка, не требуя ничего взамен. Который всегда принимает его таким, какой он есть. С древних времен почитание матерей остается одной из фундаментальных заповедей каждой культуры", - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Динара Кемелова.

На празднике присутствовала супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Пакистана в Кыргызстане, госпожа Фархат Батул.

- Милые женщины, мамы, от имени посольства и от себя лично искренне поздравляю вас с уникальным праздником – Днем матери. Каждая из нас воспитывает в своих детях светлые чувства – любовь к Родине, толерантность, честность, уважение к старшим. Что, безусловно, сказывается на нравственном состоянии общества. Желаю, чтобы в каждой вашей семье царили покой и любовь. И хочу подчеркнуть, что отношения между нашими странами развиваются благодаря обеим сторонам, в том числе и женщинам двух стран. Мы убеждены, что матери Пакистана и Кыргызстана всегда будут поддерживать друг друга, - сказала госпожа Фархат Батул.

Поздравления чередовались с выступлениями известных певцов, танцоров, пришедших, чтобы поздравить женщин с Днем матери.

По словам Замиры Акбагышевой, более полумиллиона кыргызстанок являются членами Конгресса женщин. Большинство из них совмещают домашние и служебные дела. Конгресс сейчас осуществляет большой проект "Образованная женщина - образованная страна". На курсах по разным направлениям - от компьютерных технологий до бизнес–планирования и дизайнерского мастерства прошли обучение сотни кыргызстанок. Их стремление к образованию очень большое. Они поняли, что полученные знания реально помогают им в жизни - одним устроиться на работу, другим - начать свое дело, третьим - продолжить обучение по этой программе. Да и просто стать увереннее в жизни, самоутвердиться. Образование меняет женское лицо страны.

- Мы, женщины, несем ответственность и за воспитание, и образование детей, пытаемся улучшить нашу жизнь, своей семьи и тем самым вносим вклад в благополучие страны. А знания позволяют сделать его еще весомее. Хотя главное все–таки не то, работает или не работает женщина, а то, что для нее в этой жизни ценно. Сказано ведь: где сокровище ваше, там и сердце ваше, а сокровище для каждой из нас - это дети, семья, - продолжает Замира Акбагышева. – И эти медали мы вручаем своим подругам по праву, поскольку кыргызстанки всегда были и остаются активными членами нашего общества: и домашний очаг хранят, и без дела никогда не сидят, а самое главное – всю свою материнскую любовь отдают своим сыновьям и дочерям. И эти прекрасные букеты, подаренные им, подтверждают мои слова.

Кстати, в республике на 1 января 2024 года, по данным Нацстаткома, насчитывалось 3 миллиона 363 тысячи женщин, или почти 52 процента от общей численности населения.В 2023 году около 146 тысяч женщин республики стали мамами.

С инициативой учреждения этого праздника в Кыргызстане с 2005 года неоднократно выступал Русский объединительный союз соотечественников в Кыргызстане. И наконец 7 марта 2012 года на праздничном вечере, посвященном Международному женскому дню, руководство страны пообещало учредить такой день в стране. Первоначально предполагалось, что День матери будет отмечаться во второе воскресенье мая. Но День матери должен быть особым, ничем не затмеваемым днем. Поэтому, учитывая, что май в Кыргызстане наполнен яркими государственными праздниками (1 мая - День труда, 5 мая - День Конституции, 9 мая - День Победы), решено было перенести празднование Дня матери на третье воскресенье мая, в этом году это будет 19 мая.

Как отмечается в президентском указе: "Традиции уважения и почитания матери, признания важности ее роли в воспитании детей, укреплении семьи, вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народа Кыргызстана. Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь. Сколько бы мы ни старались воздать дань материнской заботе, мы все равно останемся перед ней в долгу.

Общеизвестное высказывание "Рай находится под ногами матерей" на протяжении веков свидетельствует о признании высокой роли матери в семье и обществе, ее особом значении и важности для каждого из нас. Здоровье будущих поколений, качество образования детей, формирование нравственных устоев и ценностей общества напрямую зависят от благополучия семей, состояния здоровья матери и уровня ее образования".

Будущее развитие страны невозможно без признания обществом и государством высокого статуса женщины и улучшения ее реального положения. Вопросы обеспечения безопасного, благополучного материнства, оказания поддержки семье находятся сейчас в числе приоритетных направлений государственной политики. Поэтому в эти дни в стране проходят мероприятия по принятию комплексных мер в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и расширения экономических возможностей женщин. Не менее важным является и бережное отношение к материнству со стороны всего общества, прежде всего, искоренение всех форм насилия, раскрытие потенциала женщин как важного ресурса развития для всей страны.