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"Третьим силам все неймется разрушить тандем Жапаров-Ташиев"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Тандем Садыр Жапаров-Камчыбек Ташиев оказался самым долгосрочным и успешным политическим союзом в истории независимого Кыргызстана. Гарантией успеха тандема можно назвать политическое решение главы государства выдвинуть на арену государственного управления своего друга и соратника Камчыбека Ташиева. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политический эксперт Медербек Корганбаев.

По его словам, именно с легкой руки Садыра Нургожоевича Ташиев получил в руки колоссальную власть.

"Президент доверил ему спецслужбу и пограничную службу. При этом следует отметить, что Ташиев никакого отношения к разведке никогда не имел. Камчыбек Кыдыршаевич в первую очередь бывший депутат, генерал МЧС. А МЧС и ГКНБ – это, как говорится, небо и земля. Несмотря на это, Садыр Жапаров видимо при назначении Ташиева на пост председателя ГКНБ сделал ставку на личную преданность друга. Все-таки Жапаров и Ташиев вместе прошли огонь, воду и медные трубы, вместе подвергались репрессиям и гонениям.

Сегодня позиции Ташиева как государственного руководителя сильны как никогда, он гроза преступности и коррупционеров. Но увы, у нас в республике есть силы, стремящиеся столкнуть между собой двух друзей. Оно и понятно, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев вместе сила, одна команда. Не зря в народе говорят, Жапаров - 01, а Ташиев - 02. Хотя по Конституции спикер занимает второй ранг после главы государства. Так вот, третьим силам очень хотелось бы поссорить тандем и они продолжают действовать в этом направлении. Так как разрушение политического блока Жапаров-Ташиев может серьезно изменить общественно-политический баланс и соотношение политических элит в стране", - отметил Медербек Корганбаев.

Эксперт убежден, что в этой связи нападки на министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, пробные вбросы в СМИ и соцсети о возможном участии Ташиева в президентских выборах - это и есть попытки создать конфликтную ситуацию между ними.

"Однозначно, Садыр Жапаров будет баллотироваться на второй президентский срок. Глупо это не понимать или отрицать. Да, Камчыбек Ташиев, возможно, когда-нибудь станет президентом, но только после Садыра Жапарова. Таковы правила политики и эту правду нужно признать и принять. Следует отметить, что Садыр Жапаров не допустит политического противостояния с Ташиевым. Да, президент не академик, не обладает большими регалиями, он действительно закончил Кыргызский государственный институт физической культуры, а позже получил юридическое образование. Кто-то старается задеть президента, мол, он физкультурник. Ну и что? Сегодня Жапаров является главой Кыргызской Республики, на мировой арене он представляет нашу страну. Садыр Жапаров на сегодня является политическим тяжеловесом, он решает судьбу страны. Садыр ава - наш человек, выходец из народа, да, закончил физкультурник, но он президент! Может страной править, может и в морду обнаглевшим дать, если надо. Садыр Жапаров не Тамерлан, не Раззаков, у него своя история, свое видение и свой путь. Кстати, Тамерлан означает хромой Тимур. Так его прозвали его враги, а наш президент Жапаров полон сил и здоровья". – добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/437071
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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