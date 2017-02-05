В Польше определили новое возможное место, где спрятана Янтарная комната

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Польские археологи полагают, что Янтарная комната спрятана в подземном туннеле под замком города Пасленк. К поиску шедевра искусства XVIII века специалисты планируют приступить в ближайшее время. Об этом сообщает на телеканал TVN24.

На возможное местоположение Янтарной комнаты указывает аномалия, обнаружить которую удалось в ходе томографического и радарного исследований местности. Эти работы проводились осенью 2016 года.

Наличие Янтарной комнаты, как полагают археологи, подкрепляется легендами о существовании множества подземных коридоров, ведущих от замка. Так, один из туннелей идет к расположенному рядом с замком костелу святого Бартоломея.

Власти региона уже дали согласие на проведение необходимых раскопок. По их мнению, это может привлечь в город туристов.

Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха I и затем была подарена Петру I. В 1941 году во время Второй мировой войны памятник искусства вывезен немцами из Екатерининского дворца в Царском Селе в Королевский замок Кенигсберга, откуда в 1945 году исчез. С тех пор попытки найти Янтарную комнату не увенчались успехом, а неоднократные заявления о возможным местах ее нахождения впоследствии не подтверждались.

URL: http://www.vb.kg/354860
Теги:
Польша
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