Мигрантов из стран ЕАЭС без трудовых договоров депортируют из России

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Мигрантов из стран Евразийского экономического союза, у которых отсутствует трудовой договор, будут депортировать из России, информирует газета "Известия".

Согласно законопроекту, разработанному МВД РФ, для нарушителей также будет предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Беларуси - они освобождены от получения миграционной карты.

По мнению авторов проекта закона, такие меры необходимы для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств - членов ЕАЭС. Кроме того, разработчики документа предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда.

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Кыргызстан, Казахстан, Россия и Беларусь, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах - членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора.

URL: http://www.vb.kg/354893
Теги:
трудовая миграция, ЕАЭС
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Комментарии
Мигрант
06.02.2017, 12:01

В РФ о официальном трудовом договоре только мечтать, да, будет очень трудно мигрантам.

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