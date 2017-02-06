Люди в форме издеваются над диким животным

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Алексей Тимаев

На днях в социальных сетях опубликовали видео избиение раненного волка. Несколько человек по очереди бьют ногами несчастного зверя.

"Зачем так издеваться над животным? Даже если это хищник, нельзя его так мучить. Тем более людям в военной форме. Прошу органы проверить законно ли это?" - возмущается читатель.

"Если бы эта волчица сожрала вашего ребенка, тут бы защитники животных сидели бы, язык в одно место засунув. Все происходит в поселке, а не в степи. Если бы было в степи, то другое дело. А тут она явно пришла кого-нибудь сожрать", - оправдывает действия "героев" видео один из пользователей.

"Этот зверь живет по своим инстинктам. Тем, что вложено в него природой. И эти инстинкты не имеют выбора, как у человека. У него нет права выбирать. Если бы оно было, он бы не тронул там людей, а просто охотился бы на скот. А человек имеет выбор мучить или убить. Но судя по садистским наклонностям, эти люди хуже безмозглых зверей, которые только инстинктами живут", - считает другой пользователь.

Внимание, видео содержит кадры насилия над животным и не рекомендовано для людей со слабой психикой, детей, беременных и пожилых.

URL: http://www.vb.kg/354896
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Комментарии
далбич
06.02.2017, 10:35

блиин, вот идиоты! Нахера? Это дикое животное, природа создала ведь таких, у них нет право выбора, зачем бить?  

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Бомба
06.02.2017, 10:35

Да эти в форме не люди!Абсолютно больные садисты!

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эш
06.02.2017, 10:50

Шакалы

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5577
06.02.2017, 10:52

Сволочи, ничего не скажешь!!!!!

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друг
06.02.2017, 10:52

Зверье - б..дь! Волчица беременная была.

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Медет Осмоналиев
06.02.2017, 11:30
Карма: +91
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 148
Минусов: 57
Комментариев: 323

Уволить за профнепригодность и поставить на учет. Все маньяки начинают с животных.

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Гражданин
06.02.2017, 11:32

шас люди стали хуже зверей, только с виду снаружи человек а внутри зверь, собака, волк, шакал, лиса и т д

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ИК
06.02.2017, 11:45

лучше бы просто застрелил

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MaX asdf
06.02.2017, 11:53
Карма: +225
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 366
Минусов: 141
Комментариев: 939

Над животными издеваются только ущербные личности. Могли бы просто пристрелить, если волк представляет опасность, а не издеваться. А эти их действия квалифицируются по статье 264 УК КР "жестокое обращение с животными". Но что-то я сомневаюсь, что уголовное дело возбудят, не работают у нас в стране законы.

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активист
06.02.2017, 11:56

Он же хищник.А если он напал на Ваше село????потом жаловалисьбы опять же на них.Что никто на это внимание не обращает.Помогли уже стали извергами.ЧТО за люди понять не могу.Что не делай никому не нравишься.

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Я
06.02.2017, 12:07

и ведь ни один не вступился. мимо женщин его тащили, никто не остановил эту жестокость. За все надо будет ответить ни на этом, так на том свете! Чтоб с ними так же поступили как они с животным!

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Ruslan
06.02.2017, 12:21

Вот же суки !!! Чтоб вы ноги поломали дай бог чтоб вас звери загрызли !!! Так издеваться нельзя это животное и если охотется оно на каго то то это просто инстинкт

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Бек
06.02.2017, 13:02

Эти люди в формах напоминают шакалов и гиен, которые издеваются и мстят раненному хищнику, который сильнее их и по силе и по духу. Встретились бы они в равном количестве в степи или в горах, посмотрели бы на этих уродов в формах... бежали бы прижав "хвосты". 

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п
06.02.2017, 13:20

Н

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Двух ногие
06.02.2017, 13:21

раненного таким методом добивать нельзя.

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мммм
06.02.2017, 13:25

это в узбекистане сняли

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Человек
06.02.2017, 15:39

Издеваются? Да тут просто кто-то не может добить, ну оператор конечно тоже не далекого ума... Мы так же кроликов убивали, дал 1 раз хорошенько по голове и все, тот сразу труп. Можно конечно пристрелить, но что-то мне подсказывает, что он потом отвечать будет и бумажки всякие заполнять, а то что он с первого удара не убил, это может просто опыта нету.

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Защитник.
06.02.2017, 16:57

Это дебилы недоноски!Волки ходят убивать домашнюю скотину только тогда,когда в природе им не хватает пищи.Так как безмозглые охотники из местных жителей перебили всю живность вокруг(как будто самим жрать нечего) волки пришли за тем,что у них отняли.На человека волк нападает крайне редко и эта волчица не собиралась на кого то нападать.В общем ДИКАРИ с большой буквы и ни какая цивилизация не сделает из вас нормальных людей!!

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