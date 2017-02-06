Люди в форме издеваются над диким животным

На днях в социальных сетях опубликовали видео избиение раненного волка. Несколько человек по очереди бьют ногами несчастного зверя.

"Зачем так издеваться над животным? Даже если это хищник, нельзя его так мучить. Тем более людям в военной форме. Прошу органы проверить законно ли это?" - возмущается читатель.

"Если бы эта волчица сожрала вашего ребенка, тут бы защитники животных сидели бы, язык в одно место засунув. Все происходит в поселке, а не в степи. Если бы было в степи, то другое дело. А тут она явно пришла кого-нибудь сожрать", - оправдывает действия "героев" видео один из пользователей.

"Этот зверь живет по своим инстинктам. Тем, что вложено в него природой. И эти инстинкты не имеют выбора, как у человека. У него нет права выбирать. Если бы оно было, он бы не тронул там людей, а просто охотился бы на скот. А человек имеет выбор мучить или убить. Но судя по садистским наклонностям, эти люди хуже безмозглых зверей, которые только инстинктами живут", - считает другой пользователь.

Внимание, видео содержит кадры насилия над животным и не рекомендовано для людей со слабой психикой, детей, беременных и пожилых.