Глава Таможенной службы рассказал о зарубежных поездках своих подчиненных

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции председатель Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов вновь оправдывался за своих сотрудников, которых ранее обвиняли в чрезмерных затратах.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что около 200 сотрудников таможни Кыргызстана встречали Новый год на иностранных дорогих курортах. Большинство из них отдыхали в Дубае.

Позже на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев возмущался тем, что таможенники позволяют себе такой дорогостоящий для кыргызстанцев отдых.

Глава ГТС отметил, что распространяемая информация не соответствует действительности. По его данным, на 31 декабря только 4 сотрудника ГТС, которые находились в отпусках, выезжали за рубеж. Выезды таможенников за рубеж на новогодние праздники были связаны с семейными обстоятельствами, добавил он.

"На самом деле на законном основании 4 сотрудника были в отпуске и они были за пределами страны. После Нового года еще 10 человек выезжали в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Россию и Казахстан", - сказал Сулайманов.

URL: http://www.vb.kg/354912
Теги:
ГТС
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Комментарии
Сказки для взрослых
06.02.2017, 13:32

Красивая, дорогая, и не законченная сказка получилось.

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