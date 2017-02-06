В Нарыне митингуют недовольные высокими тарифами на электроэнергию

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В Нарыне проходит митинг граждан, недовольных дороговизной электроэнергии. Возле администрации области собрались около 50 человек.

Участники акции требуют от властей пересмотреть тарифы на электричество. Они просят учесть климатические условия в регионе и установить тарифы в зимний период на уровне 77 тыйынов за киловатт и контролировать цены на уголь.

Ранее сообщалось, что в Нарынской области из-за холодной зимы цены на уголь резко повысились. Некоторые горожане вынуждены включать обогреватели, в результате чего счет за электроэнергию доходит до 5 тысяч сомов в месяц.

В этом году морозы в области в ночное время доходят до -35-38 градусов.

Напомним, по действующим тарифам, электроэнергия до 700 кВт/ч в месяц отпускается по 77 тыйынов. При превышении лимита тариф на электричество составляет 2,16 сома.

URL: http://www.vb.kg/354922
Теги:
митинг, Нарын, тарифы
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Комментарии
Ростислав О
06.02.2017, 14:29
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Комментариев: 3

Митинг этот организовали Адиль и Ко? Мне вот интересно где был этот Адиль Турдукулов, когда во времена Бакиева тарифы поднимали в несколько раз?

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Silver Surfer
06.02.2017, 14:43
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Плюсов: 13
Минусов: 4
Комментариев: 31

По вопросу снижения цен на уголь глава области Аманбай Кайыпов пояснил нарынчанам, что продажей угля занимаются частные организации и власти не могут влиять на ценообразование.«Однако с одной из компаний — поставщиков угля достигнута договоренность о том, что в Нарыне цена за тонну угля у них не превысит 3–3,5 тысячи сомов», — сказала глава пресс-службы.

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Медет Осмоналиев
06.02.2017, 14:48
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Каждый раз, когда в Кыргызстане активизируется очередное оппозиционное движение, в стране внезапно начинаются митинги. В этот раз, очевидно, Текебаев оплачивает банкет.

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Асселим Дауренова
06.02.2017, 15:03
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Минусов: 48
Комментариев: 164

Silver Surfer

По вопросу снижения цен на уголь глава области Аманбай Кайыпов пояснил нарынчанам, что продажей угля занимаются частные организации и власти не могут влиять на ценообразование.«Однако с одной из компаний — поставщиков угля достигнута договоренность о том, что в Нарыне цена за тонну угля у них не превысит 3–3,5 тысячи сомов», — сказала глава пресс-службы.

А мне кажется митингующему ОБОН все равно, каких договоренностей удалось достичь итд. Тема тарифов для них как повод выйти на митинг и тем самым заработать. Началась пора коммерческих митингов

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monday xxx
06.02.2017, 16:35
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Комментариев: 3

в отличии от предыдущих времен создаются хорошие условия для граждан .вспомните как раньше при бакиеве жилось ...делал вид будто где-то что-то снижает,а сам с другой стороны хапает 

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