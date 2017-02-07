На спецсчет МЧС КР поступило более 70,5 млн сомов

По состоянию на 11.00 7 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 70 млн 664 тыс. 203 сома 86 тыйынов.

Отметим, прием гуманитарной помощи, поступающей от населения в пункты МЧС закончился 1 февраля, при этом спецсчет остается открытым.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г. Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г. Ош

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева. Тел. 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.