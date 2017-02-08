Отбор Кубка АФК: "Дордой" выиграл туркменский "Балкан"

Бишкекский "Дордой" в рамках квалификации Кубка АФК одержал первую победу. В ответном матче в Балканабаде бишкекчане добились победы над "Балканом" из Туркменистана.

Как сообщает ФК "Дордой", уже на восьмой минуте легионер дордоевцев Алишер Азизов открыл счет снова удачно, сыграв головой - 0:1. Стоит отметить, именно он неделю назад в Оше спас "Дордой" от поражения, забив головой.

После забитого гола дордоевцы имели шанс удвоить счет, в частности Кайрат Жыргалбек уулу и Анатолий Власичев. Однако в первом тайме сделать этого им не удалось.

Затем в атаку пошел уже "Балкан", которому необходимо было сравнять счет. Однако надежно действовали защитники и вратарь "Дордоя" и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме снова хозяева шли в атаку, стремясь сравнять счет, однако "Дордой" явных ошибок в обороне не совершал. Более того, на 58-й минуте смог забить второй гол в этом матче. На этот раз отличился Авазбек Откеев - 0:2.

В оставшееся время матча был забит еще один гол, теперь уже в ворота "Дордоя", отличился Акмаммет Метдаыев.

Итоговый счет матча - 1:2 в пользу "Дордоя", который проходит в следующий раунд отбора Кубка АФК.

Отметим, первый матч между командами "Дордой" и "Балкан" прошел 31 января в Оше. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Напомним, за единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК борются четыре клуба: вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой", вице-чемпион Таджикистана "Хосилот", туркменистанский "Балкан" и чемпион Афганистана "Шахин Асмаи".

Теперь "Дордой"сыграет с клубом "Хосилотом", который одолел "Шахин Асмаи". Борьба за путевку в групповой раунд Кубка АФК также состоит из двух матчей, первый поединок состоится 21 февраля в Оше, а ответная встреча состоится 28 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе.