Отбор Кубка АФК: "Дордой" выиграл туркменский "Балкан"

269  0
Гулиза Авазова

Бишкекский "Дордой" в рамках квалификации Кубка АФК одержал первую победу. В ответном матче в Балканабаде бишкекчане добились победы над "Балканом" из Туркменистана.

Как сообщает ФК "Дордой", уже на восьмой минуте легионер дордоевцев Алишер Азизов открыл счет снова удачно, сыграв головой - 0:1. Стоит отметить, именно он неделю назад в Оше спас "Дордой" от поражения, забив головой.

После забитого гола дордоевцы имели шанс удвоить счет, в частности Кайрат Жыргалбек уулу и Анатолий Власичев. Однако в первом тайме сделать этого им не удалось.

Затем в атаку пошел уже "Балкан", которому необходимо было сравнять счет. Однако надежно действовали защитники и вратарь "Дордоя" и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме снова хозяева шли в атаку, стремясь сравнять счет, однако "Дордой" явных ошибок в обороне не совершал. Более того, на 58-й минуте смог забить второй гол в этом матче. На этот раз отличился Авазбек Откеев - 0:2.

В оставшееся время матча был забит еще один гол, теперь уже в ворота "Дордоя", отличился Акмаммет Метдаыев.

Итоговый счет матча - 1:2 в пользу "Дордоя", который проходит в следующий раунд отбора Кубка АФК.

Отметим, первый матч между командами "Дордой" и "Балкан" прошел 31 января в Оше. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Напомним, за единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК борются четыре клуба: вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой", вице-чемпион Таджикистана "Хосилот", туркменистанский "Балкан" и чемпион Афганистана "Шахин Асмаи".

Теперь "Дордой"сыграет с клубом "Хосилотом", который одолел "Шахин Асмаи". Борьба за путевку в групповой раунд Кубка АФК также состоит из двух матчей, первый поединок состоится 21 февраля в Оше, а ответная встреча состоится 28 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

URL: http://www.vb.kg/355013
Теги:
кубок, турнир, футбол
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  