Генпрокуратура хочет заблокировать ряд интернет-ресурсов

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Родион Решетов

Прокуратура Бишкека создала межведомственную рабочую группу для проведения мониторинга интернет-ресурсов, доступных пользователям Кыргызстана.

В состав группы вошли столичная прокуратура ГУВД Бишкека, Управление образования при мэрии, а также некоммерческие организации.

Уже установлены отдельные ссылки в сети интернет, которые содержат информацию, способную причинить вред духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних.

7 февраля Генеральная прокуратура внесла в Октябрьский районный суд исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории КР. Они хотят заблокировать их.

В данное время список этих сайтов в интересах следствия не оглашается, по сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, информация будет доступна после вынесения решения судом.

"Все будет известно после судебного рассмотрения , а потом по результатам мы уже скажем подробно об этих сайтах", - сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры КР Алманбет Абдраманов.

URL: http://www.vb.kg/355022
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, дети, Интернет, несовершеннолетние
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