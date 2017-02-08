Депутатам удалось настоять на создании комиссии по делу Аиды Саляновой

В Жогорку Кенеше снова подняли вопрос о создании депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги по фракции Аиды Саляновой.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов еще в начале заседания выступил с данным вопросом, а затем он снова после перерыва попросил включить вопрос о создании комиссии в повестку дня. Он отметил, что комиссия не будет приглашать следователя или вмешиваться в следствие. Основная цель ее работы - выяснить, есть ли политическая подоплека в возбуждении уголовного дела.

Однако спикер Чыныбай Турсунбеков не соглашался с депутатом, опираясь на заключение юридического отдела, где расписано, в каких случаях может быть создана депутатская комиссия.

Напомним, неделю назад депутат Наталья Никитенко на заседании Жогорку Кенеша также предложила создать депутатскую комиссию.

Сегодня Шыкмаматова поддержал депутат Садык Шер-Нияз, который отметил, что никто не застрахован от возбуждения уголовного дела, а Эльвира Сурабалдиева просила коллег поддержать эту идею, так как во всех шести созывах создавались комиссии по каждому депутату.

В поддержку своего коллеги также выступил Каныбек Иманалиев , который был возмущен тем, почему на Салянову не было возбуждено уголовное дело в бытность ее генпрокурором или даже когда была безработной. "Почему именно сейчас возбуждают уголовное дело. Возбуди ГКНБ уголовное дело, когда она была генпрокурором, мы бы их назвали героями. Нет, возбудили именно после того, как она стала членом фракции "Ата Мекен" и высказалась против референдума и Конституции", - отметил он.

Депутаты Исхак Масалиев предложил решить вопрос голосованием, а представитель правительства в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев попросил депутатов не политизировать вопрос. "Согласно статье 30 Регламента ЖК депутаты имеют право создать комиссию. Вопрос можно решить простым голосованием. И не нужно политизировать вопрос", - сказал он.

В итоге этот вопрос все же поставили на голосование, из 107 регистрировавшихся депутатов за проголосовали 105, а двое против.