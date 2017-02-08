Абдыгулов: За полтора года Нацбанк продал 138 кг золота мерными слитками

78  0
Аида Джумашева

За полтора года с мая 2015 года Нацбанк продал 138 кг золота мерными слитками. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании парламента заявил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, из этого количества только 15 кг золота было импортировано.

"Мы ведем переговоры с "Кыргызалтыном" по закупке оборудования. После этого в КР будут производиться слитки весом 1, 2, 3, 5, 10 граммов и 1 унция. С 7 мая 2015 года все золото, кроме продукции Кумтора, покупается Национальным банком. Мы на 100% используем свое право на приоритетную покупку золота", - сказал Абдыгулов.

Однако парламентарий от фракции "Онугуу-Прогресс" Зиядин Жамалдинов заявил, что если "Кыргызалтын" не может производить слитки менее 100 граммов, этим должны заняться ювелиры.

"То, что "Кыргызалатын" выпускает только стограммовые слитки и не может производить 1-5-10-граммовые - неправильно. У нас должна быть политика. Если в стране выпускается золото и сегодня монеты мы в Казахстане покупаем, то что за политика правительства? Поэтому позорно такие законы вносить. Если мы еще и будем их освобождать от налогов, то в бюджет 2 млн сомов не поступит", - возмутился Жамалдинов.

URL: http://www.vb.kg/355043
Теги:
банковский сектор, золото, парламент, Кыргызалтын, Толкунбек Абдыгулов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  