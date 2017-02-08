Должники Бишкектеплосети - бизнесмены, экс-чиновники и кандидаты в депутаты

ОАО "Бишкектеплосеть" предоставило информацию о своих самых злостных неплательщиках по состоянию на 1 февраля.

По этим данным дебиторам поданы исковые заявления в суд, по некоторым имеются решения суда и наложен арест на недвижимое имущество.

ОАО "Бишкектеплосеть" обращается к своим потребителям своевременно производить оплату за потребленную тепловую энергию и горячую воду во избежание отключения и судебных тяжб.

"С некоторыми из них мы судимся, уже по нескольким назначены судебные заседания. У одного дом уже находится под арестом, и это все по решению суда. Если он оплатит свои задолженности, то, конечно, арест с его дома будет снят и судебные разбирательства будут прекращены", - сообщила пресс-секретарь ОАО "Бишкектеплосеть" Канышай Дуйшенбекова.

Список должников:

1. Абдраев Бектур Асымбекович, ул. Московская, № 163в, кв.12 - экс-зампредседателя ГРС при правительстве КР, сумма долга - 81 467 сомов.

2. Абдрисаев Бактыбек Дюшенович, ул. Московская, 217, кв.72 - бывш. Чрезвычайный и Полномочный посол КР в США и Канаде, сумма долга - 34 179 сомов.

3. Аденова Жылдыз Талгаровна, ул. Байтик Баатыра, д.1в, кв.37 - кандидат экономических наук кафедры "Маркетинг, коммерция и логистика", сумма долга - 32 083 сома.

4. Алымкулов Муратбек Чинарбекович, ул. Шопокова, д. 29, кв.8 - аспирант КГМА им. Ахунбаева, сумма долга - 37 865 сомов.

5. Аманбаев Нурлан Жумгалбекович, ул.Киевская, д.49, кв.63 - частный бизнесмен, баллотировался в депутаты местного кенеша от партии "Акшумкар", сумма долга - 39 408 сомов.

6. Арстанов Азамат Жумабекович, ул.Киевская, д.248а, кв.5 - учредитель адвокатской фирмы "Арстанов и Ко" и ОО "Кызыл-Аскер Ынтымагы", баллотировался в Бишкекский горкенеш от партии "Кыргызстан", сумма долга - 43 049 сомов.

7. Давлетбаева Джамиля Джексебаевна, ул.Шопокова, д.33, кв.45 - директор ОсДо "Мидас Кредит", баллотировалась в депутаты ЖК КР от партии "Ата Мекен", сумма долга - 46 600 сомов.

8. Жолдошалиева Венера Турдумаматовна, мкр.8, д.1, кв.5 - занимается торговлей, сумма долга - 31 341 сом.

9. Бакирова Лола Сатыбалдиевна, ул.Абдрахманова, д. 182, кв. 30, сумма долга - 132 552 сома.

10. Мурзабеков Миртемир Зулумович, ул.Суюмбаева, д.6, кв.10 - брат экс-депутата ЖК КР V созыва от партии "Ата-Журт" Мурзабекова К.З., сумма долга - 54 583 сома.

11. Мамытканов Ракымжан Бектурович, ул.Байтик Баатыра, д.5в, кв. - 15, сумма долга - 114 687 сомов.

12. Таштанова Жамиля Рахимовна, ул.Ахунбаева, д.98, кв.54, сумма долга - 86 113 сомов.

13. Эркулов Айбек Баходирович, ул.Шопокова, д.37, кв.53, сумма долга - 155 409 сомов.