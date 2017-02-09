Опубликовано письмо главного обвиняемого в терактах 11 сентября Обаме

Халид Шейх Мохаммед, главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, написал теперь уже бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Miami Herald.

По данным газеты, содержащийся в Гуантанамо Мохаммед написал письмо еще в январе 2015-го, однако руководство тюрьмы отказалось отправить его. В сентябре того же года казенный американский адвокат заключенного подал ходатайство о доставке корреспонденции, и год спустя судья Джеймс Пол дал на это согласие. В тот момент Обама готовился покидать Белый дом в связи с окончанием своего второго президентского срока.

В послании 18 страниц, издание приводит лишь самые выразительные выдержки из него. В частности, Мохаммед называет Обаму "головой змеи" и президентом "страны угнетения и тирании".

"Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране", - продолжает автор.

По его словам, он "никогда не станет просить милости" у США, в том числе суда, а перспективы пожизненного заключения и смертной казни его не страшат. "Я буду рад побыть в одиночестве в моей камере, чтобы до конца моих дней молить Аллаха и покаяться перед ним во всех моих грехах и проступках. И если вы приговорите меня к смерти, я с еще большей радостью встречу Аллаха и его пророков, увижу своих добрых друзей, которых вы несправедливо убили по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена", - пишет Мохаммед.

Он также высмеивает Обаму, в частности, называет его "умным адвокатом, хорошо знакомым с правами человека", который "может убить своего врага без суда и бросить его труп в море вместо того, чтобы отдать его тело семье или уважать его как человеческое существо достаточно для того, чтобы похоронить".

Халид Шейх Мохаммед - главный обвиняемый (всего их пять) в проходящем в Гуантанамо судебном процессе по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США. В 2003 году его захватили во время спецоперации в Пакистане и в течение 3,5 лет держали в одной из тюрем тайной сети ЦРУ, где подвергали жестоким методам допроса, а в 2006 году перевели в Гуантанамо.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.