Депутаты выступили против прямых выборов глав айыл окмоту

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Аида Джумашева

Сегодня, 9 февраля, на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Закон "О выборах в органы местного самоуправления".

По словам инициатора законопроекта депутата от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебека Бокоева, поправками предусматриваются прямые выборы на должность главы айыл окмоту. Однако законопроект не нашел одобрения у некоторых парламентариев.

Так, депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева заявила, что прямые выборы айыл окмоту нецелесообразны. По ее словам, народ выбирает депутатов местных кенешей, а они в свою очередь должны избирать глав айыл окмоту.

"Местное сообщество выбирает депутатов айыльных кенешей. Они, в свою очередь, выбирают глав айыл окмоту. Прямые выборы должны проводиться в случае, если со дня первой сессии депутаты местных кенешей несколько раз не смогли избирать главу местной администрации", - сказала Алтыбаева.

Она также предложила снизить залог в 30 тысяч сомов для кандидатов в депутаты в местные кенеши. По ее словам, для местного уровня это большой залог.

Не нашел поддержки законопроект и у депутата от фракции "Кыргызстан" Азизбека Турсунбаева. Он отметил, что с законопроектом не стоит спешить, так как нужно взвесить все за и против.

Представитель Минфина сообщил, что на сегодняшний день в Кыргызстане имеется 453 айыл окмоту, 80% из них на дотациях.

URL: http://www.vb.kg/355118
Теги:
Айнуру Алтыбаева, парламент
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