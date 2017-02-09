В Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. Каракол

157  0
Родион Решетов

В Чуйской области пойман серийный вор домушник. Последнее его преступление было совершено в г. Каракол ИссыК-Кульской области.Там преступник проникнув в дом украл два сотовых телефона, электронную книгу и три тысячи сомов. Затем по схожей схеме было ограблено еще несколько домов.

Уходя от ответственности грабитель "залег на дно" в селе Ленинское Чуйской области. Однако, в ходе розыскных мероприятий его задержали. В доме, где он скрывался, в качестве вещественных доказательств были изъяты украденные вещи еще по нескольким преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК КР (Кража). Преступником является ранее судимый за аналогичные преступления 27-летний житель г. Каракол Ф. Андрей.

По словам оперативников, при задержании подозреваемый не оказывал никакого сопротивления. Кроме того задержанный дал признательные показания ещё по четырём кражам, отмечают в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

"После кражи в Караколе он скрылся, чтобы "отлежаться" и он перебрался в село Ленинское. Сейчас его задержали, он проходит по уголовному делу от 31 декабря 2016 года. А когда его задержали в с. Ленинском, в доме составлялась опись изъятого и были найдены вещь доки еще по четырем фактам грабежа. Он давно специализировался на квартирных кражах. На данный момент проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, но уже в Чуйской области" - рассказал пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов

В настоящее время ведется следствие, задержанный водворен в ИВС ОВД г. Каракол.

URL: http://www.vb.kg/355142
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, кража, преступление, УВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  