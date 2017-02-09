Названа причина почему "умные счетчики" неправильно считывают показатели

"Умные счетчики" неправильно считывают показатели за электроэнергию из-за того, что они разной модели и сборки. Об этом сегодня сообщил депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, прикрываясь тендером, закупают автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) из Молдовы, у которых китайские детали. Также есть счетчики, купленные в самой Поднебесной. "Они должны быть одинаковыми, а они разношерстные. Ведь там есть чип и программа", - отмечает Рыспаев.

Более того депутат заявил, что энергетики закупили оборудование для серверов, но оно просто хранится на складе. В 2010 году составили договор на 6 млн долларов, из которых выплатили 1 млн 800 тыс. Теперь это оборудование простаивает на складе НЭСК, а "Северэлектро" платит за его аренду 60-70 тыс. сомов. "Почти $2 млн выплачены, но прежние руководители не понесли ответственность сегодня", - сказал он.

По словам депутата, на сегодняшний день на заводе "Дастан" пилотным проектом выпускают местные счетчики, которые после установки снизили потери до 6%, когда как по всему Кыргызстану с импортными АСКУЭ показатели составляют - 12-13%.

"Мы были вынуждены вынести этот вопрос на комитет и на пленарное заседание. Потому, что правительство не может открыто сказать и предложить, чтоб оборудование закупалось с одного источника, боятся закона о закупках, по которому без тендера нельзя закупать, иначе прокуратура и Финпол будут давить. Но правительство должно показать политическую волю и принять решение, чтобы все счетчики были едиными", - добавил он.

Отметим, сегодня парламент рассматривал проект постановления Жогорку Кенеша "О состоянии внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии". Однако, депутатов возмутил тот факт, что на рассмотрение важного вопроса не пришел глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев. "Он не приходит так, как будто мы его зовем, на той" - сказал депутат Курманкул Зулушев.

Тогда депутаты решили отложить рассмотрение этого вопроса на неделю и решили вызвать Калиева.