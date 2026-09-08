Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.17 - 102.17

Сборная Кыргызстана сыграет с Мальдивами и Ливаном в Бишкеке

198  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проведет два товарищеских матча в Бишкеке в рамках международного окна ФИФА.

Команда под руководством нового главного тренера Урмата Абдукаимова встретится со сборными Мальдив и Ливана. Матчи пройдут на стадионе имени Долона Омурзакова.

28 сентября в 20:00 сборная Кыргызстана сыграет против Мальдив, а 4 октября в 20:00 встретится с Ливаном. Кроме того, 1 октября сборные Мальдив и Ливана проведут матч между собой.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 21 сентября на базе "Мурас Юнайтед" в Бишкеке.

Предстоящие встречи станут частью подготовки сборной Кыргызстана к финальной стадии Кубка Азии 2027 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461403
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  