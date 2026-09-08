Сборная Кыргызстана сыграет с Мальдивами и Ливаном в Бишкеке

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проведет два товарищеских матча в Бишкеке в рамках международного окна ФИФА.

Команда под руководством нового главного тренера Урмата Абдукаимова встретится со сборными Мальдив и Ливана. Матчи пройдут на стадионе имени Долона Омурзакова.

28 сентября в 20:00 сборная Кыргызстана сыграет против Мальдив, а 4 октября в 20:00 встретится с Ливаном. Кроме того, 1 октября сборные Мальдив и Ливана проведут матч между собой.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 21 сентября на базе "Мурас Юнайтед" в Бишкеке.

Предстоящие встречи станут частью подготовки сборной Кыргызстана к финальной стадии Кубка Азии 2027 года.