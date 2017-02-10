Бакыт Торобаев заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента

Сегодня, 10 февраля, стало известно еще об одной кандидатуре на пост президента Кыргызской Республики. Вторым претендентом на пост главы республики стал лидер парламентской фракции "Онуугу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Об этом он заявил в ходе выездного заседания своей партии.

"Я выступаю за усиление роли премьер-министра в политическом пространстве Кыргызстана. У президента будет достаточно полномочий, чтобы в равноправном тандеме с главой правительства эффективно реализовывать экономические и социальные программы", - заявил Торобаев.

Как отметил Торобаев, при смене президента в управлении страной должна соблюдаться преемственность. Новый глава государства должен рассматривать положительный опыт предшественника, как фундамент для собственных программ.

Для справки: Бакыт Торобаев родился 5 апреля 1973 года. Лидер политической партии "Онугуу-прогресс". С 2007 года трижды избирался депутатом ЖК КР.