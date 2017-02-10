Бакыт Торобаев заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента

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Родион Решетов

Сегодня, 10 февраля, стало известно еще об одной кандидатуре на пост президента Кыргызской Республики. Вторым претендентом на пост главы республики стал лидер парламентской фракции "Онуугу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Об этом он заявил в ходе выездного заседания своей партии.

"Я выступаю за усиление роли премьер-министра в политическом пространстве Кыргызстана. У президента будет достаточно полномочий, чтобы в равноправном тандеме с главой правительства эффективно реализовывать экономические и социальные программы", - заявил Торобаев.

Как отметил Торобаев, при смене президента в управлении страной должна соблюдаться преемственность. Новый глава государства должен рассматривать положительный опыт предшественника, как фундамент для собственных программ.

Для справки: Бакыт Торобаев родился 5 апреля 1973 года. Лидер политической партии "Онугуу-прогресс". С 2007 года трижды избирался депутатом ЖК КР.

URL: http://www.vb.kg/355164
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, президент
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Комментарии
Самат Камчыбеков
10.02.2017, 12:49
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"Я выступаю за усиление роли премьер-министра в политическом пространстве Кыргызстана. 

то есть за те поправки против которых недавно так рьяно выступал?

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